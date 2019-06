Accordo UE, Domani-Motus LIberi lamenta mancanza di informazioni: "Si arrestino le trattative"

Domani-Motus LIberi interviene sul percorso di avvicinamento all'Unione Europea affermano che il Governo non sta rispettando la volontà della cittadinanza, che si è espressa nel 2013 mediante referendum. La totale mancanza di chiare informazioni da parte del Governo, scrive, crea dubbi talmente profondi da richiedere l’arresto immediato delle trattative. Le nostre preoccupazioni, prosegue la nota, trovano conferma anche nel fatto che la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha chiesto ai professionisti sammarinesi di presentare osservazioni entro il 19 di giugno circa gli aspetti più controversi della libera prestazione di servizi tra i paesi dell’UE e quelli che vi aderirebbero (San Marino - Andorra - Monaco), il tutto - si legge - con la specificazione che tale prestazione di servizi, nell’ambito del mercato europeo, non può essere ostacolata da normative nazionali non compatibili con il diritto dell’Unione.