Accordo UE, Domenica Spinelli: "Porterà benefici anche alla nostra Romagna"

Nel servizio l'intervista alla Senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli

“L'Accordo Ue non è un'esigenza della politica, ma del paese. Una meta di prospettiva”. Così in Consiglio il Segretario agli Esteri Luca Beccari, alla vigilia di un passaggio fondamentale verso la ratifica: il voto della Commissione Permanente per il Mercato Interno e la tutela dei consumatori sul rapporto intermedio redatto dalla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo. Un percorso, quello di San Marino verso Bruxelles, che la Senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli segue con grande attenzione fin dai primi passi. Un'amicizia di lunga data quella con il Titano, forte dei tanti progetti avviati nei suoi dieci anni alla guida di Coriano di cui è, oggi, vicesindaco. Un rapporto che resta ben saldo e che si traduce in impegno personale, a cui si affianca il sostegno del suo partito, nelle figure del Consigliere Regionale Nicola Marcello, del capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami e di Stefano Cavedagna, “relatore ombra” del testo dell'Accordo UE. “Faccio mie – dice Domenica Spinelli - le parole proprio dell'onorevole eurodeputato Stefano Cavedagna, che sta seguendo in prima persona in commissione questo lavoro e che, nel ringraziare la relatrice, ha sottolineato un aspetto fondamentale di questo accordo, cioè il riconoscimento della sovranità e della storia millenaria di questa Repubblica. Perché questo è un elemento imprescindibile proprio per la reale integrazione dell'Accordo sia negli atti che, appunto, nei fatti”. Definisce poi “importantissimi” gli emendamenti presentati da Cavedagna. “Ricordo l'emendamento 19, l'emendamento 22 e anche il 33, nel quale pone in evidenza l'importanza anche di un allineamento rispetto alla politica estera, rispetto al tema della sicurezza, rispetto a quello che è il tema dell'eliminazione degli ostacoli proprio del mercato e quindi assolutamente di una totale sinergia anche in altri settori come quello degli interni, della giustizia”.

L'Accordo Ue potrà incentivare le collaborazioni tra San Marino e i territori limitrofi, promuovendo uno sviluppo più ampio e integrato. “Sicuramente avremo dei benefici per San Marino - afferma la Spinelli - ma li avremo anche per l'Italia. Quindi, intanto San Marino fa un percorso che poi a lungo respiro avrà degli impatti economici, in vari settori come la cultura, le infrastrutture. E questi benefici mi vedranno sempre in prima linea come istituzione perché porteranno beneficio anche alla nostra Romagna”.

