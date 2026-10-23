Accordo UE, dopo la firma le richieste di DML e sindacati: trasparenza, partecipazione e diritti

Dopo la firma dell’Accordo con l’Unione Europea il dibattito si accende su come affrontare il cambiamento. Al centro, le ricadute su cittadini, imprese e lavoratori. Domani–Motus Liberi, CDLS e Consiglio Sindacale Interregionale intervengono con priorità diverse, ma una richiesta comune: un percorso trasparente, con tempi chiari e partecipazione alle scelte.

DML, sul punto, ribadisce: mai contro l’Europa, la contestazione riguarda il metodo del Governo. Il partito chiede una valutazione concreta degli impatti: costi per lo Stato, personale necessario, organizzazione della pubblica amministrazione, conseguenze per cittadini e imprese. E un piano strategico di sviluppo: l’Accordo, sostiene, offre opportunità, ma da solo non costituisce una politica economica. Da qui la richiesta di un calendario pubblico e verificabile, con responsabili, scadenze e risorse, sotto il controllo del Consiglio Grande e Generale. Resta anche il nodo democratico: DML ricorda il progetto di legge depositato a luglio per introdurre il referendum confermativo obbligatorio sugli accordi internazionali che incidono stabilmente sulle competenze sovrane.

La CDLS, che ha accolto con soddisfazione la firma, mette al centro la qualità del lavoro. Chiede sedi permanenti di confronto, per intervenire sulle scelte prima che vengano adottate. E indica un patrimonio da rafforzare: i contratti collettivi con efficacia erga omnes, che estendono le tutele a tutti i lavoratori interessati. L’avvertimento è netto: la flessibilità non deve tradursi in precarietà. La modernizzazione si misura anche nella stabilità dell’occupazione e nella tenuta dei diritti.

Lo sguardo del Consiglio Sindacale Interregionale San Marino–Emilia-Romagna–Marche attraversa invece il confine. CSIR rivendica decenni di impegno sindacale, anche europeo, e chiede un tavolo permanente con istituzioni sammarinesi, Governo italiano e Regione Emilia-Romagna. Tre le priorità: fiscalità equa, con una soluzione alla doppia imposizione dei pensionati ex frontalieri; tutela sanitaria e previdenziale; trasporti pubblici più efficienti, per ridurre tempi e costi del pendolarismo. Dalla politica al sindacato, il banco di prova è dunque concreto. Il valore della firma si misurerà nella capacità di trasformare le opportunità europee in benefici che le persone possano riconoscere nella vita quotidiana.









