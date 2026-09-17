Accordo UE, dopo la firma percorsi diversi per San Marino e Andorra Dopo il 19 ottobre, il Titano avvierà l’iter di ratifica con l’obiettivo dell’applicazione provvisoria nei primi mesi del 2027. Ad Andorra, dopo il via libera del Parlamento Europeo, è previsto anche un referendum

La data adesso c’è: 19 ottobre, Bruxelles. Ma la firma dell’Accordo di Associazione non sarà il punto d’arrivo. Sarà l’inizio della fase decisiva per San Marino e Andorra, con percorsi diversi verso l’applicazione dell’intesa.

Alle spalle oltre dieci anni di cammino. I negoziati, autorizzati dall’Unione Europea nel 2014, partono formalmente nel 2015 con San Marino, Andorra e Monaco, che si sfila nel 2023; San Marino e Andorra arrivano invece alla conclusione tecnica del negoziato nel dicembre dello stesso anno. Dopo l’ultimo, complesso iter europeo, il 16 luglio scorso il Consiglio UE dà il via libera alla firma e all’applicazione provvisoria.

Ora comincia il dopo-firma. Per San Marino, ha spiegato il Segretario agli Esteri Luca Beccari, la palla passerà quasi subito alle istituzioni della Repubblica: l’Accordo dovrà essere ratificato, prima in Commissione Esteri e poi in Consiglio Grande e Generale. A quel punto San Marino potrà chiedere l’applicazione provvisoria. Bruxelles dovrà intanto completare i propri passaggi interni: l’obiettivo è partire a gennaio o, al più tardi, a febbraio 2027.

Diversa la strada di Andorra. Il premier Xavier Espot ha confermato che, dopo la firma, il testo passerà al Parlamento Europeo. Quindi sarà convocato un referendum consultivo e, soltanto in caso di via libera degli elettori, l’Accordo arriverà al Consiglio Generale per la ratifica, che richiederà una maggioranza dei due terzi.

Due percorsi diversi dopo un negoziato condotto fianco a fianco. Per San Marino, il 19 ottobre chiuderà – nelle parole di Beccari – “un capitolo lungo e importante di dieci anni”, ma ne aprirà subito un altro: quello dell’attuazione e dei primi effetti concreti di una relazione con l’Europa destinata a cambiare profondamente.

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