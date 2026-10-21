CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Accordo Ue e Giochi del Titano al centro del dibattito Ammissibili tutte le istanze d'arengo, ad eccezione della 24 che chiede un referendum sull’ingresso di San Marino in Europa, e la numero 26, relativa alla sospensione delle attività lavorative durante le festività civili

Ad animare il dibattito in Consiglio nella prima seduta del nuovo semestre Reggenziale, l’Accordo di Associazione con l’Unione europea e la vicenda di Giochi del Titano. Sull’intesa europea prevale un ampio consenso di fondo, pur con richieste di chiarimento su costi, risorse per l’adeguamento alle regole e coinvolgimento dei cittadini. Domani Motus Liberi continua inoltre a chiedere un referendum. Sul caso della società del gioco, diversi consiglieri hanno sollevato dubbi sull’efficacia dei presidi di vigilanza e dei controlli.

Il primo a intervenire è stato Matteo Rossi, capogruppo del PSD, che ha sottolineato il valore dell’accordo per San Marino e per l’Europa, richiamando il percorso della politica estera sammarinese e la partecipazione del Paese agli organismi internazionali. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha esortato a portare l’intesa alla ratifica nella prima sessione utile del Consiglio. Anche Gian Carlo Venturini, leader della Democrazia cristiana, si è detto favorevole alla provvisoria esecuzione dell’accordo nei primi mesi del prossimo anno. Dal PDCS, Lorenzo Bugli e Oscar Mina hanno chiesto di preparare il Paese alle nuove regole europee e di trasformare le opportunità del mercato unico in risultati concreti. Per Libera, Dalibor Riccardi ha definito la firma del 19 ottobre una data storica, parlando di rafforzamento e non di cessione di sovranità. Luca Della Balda e il capogruppo Michele Muratori hanno evidenziato le prospettive dell’accesso a un mercato di 450 milioni di consumatori, mentre Giuseppe Morganti ha richiamato l’importanza dell’intesa per il settore bancario e finanziario, auspicando un’implementazione più rapida rispetto ai 15 anni consentiti dall’accordo. Andrea Menicucci, di Repubblica Futura, ha salutato il risultato come il coronamento di un lungo percorso di cooperazione internazionale; il capogruppo Nicola Renzi, pur essendo un convinto sostenitore dell'Accordo, ha sollecitato il Governo a comunicare i primi dieci vantaggi concreti. Domani Motus Liberi resta la forza più euro-critica, pur riconoscendo la portata storica dell’accordo. Carlotta Andruccioli ha lamentato l’insufficienza delle informazioni sulla fase attuativa, chiedendo programmazione precisa, una Pubblica amministrazione preparata e maggiore partecipazione dei cittadini. Mirko Dolcini ha ribadito la richiesta di referendum, criticando l’assenza di indicazioni su come reperire le risorse per le prime grandi spese di attuazione. Michela Pelliccioni, indipendente di opposizione, si è detta soddisfatta del risultato: un obiettivo – ha spiegato - che l'ha condotta anche a prendere le distanze dal suo ex partito Domani Motus Liberi. La consigliera ha però invitato a essere pronti e ad agire in modo corale, rilevando ancora «azioni mirate di boicottaggio» da parte di alcuni.

A tenere banco anche la vicenda di Giochi del Titano. Diversi consiglieri hanno chiesto chiarimenti sulla capacità dei controlli di prevenire e individuare eventuali irregolarità. Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha ribadito la convinzione del Governo che la società non abbia responsabilità dirette nelle ipotesi di reato. Per garantire la continuità aziendale — finora senza ripercussioni, ha precisato — il direttore generale Caronia si è autosospeso dalle proprie funzioni e la direzione ad interim è stata affidata a Ivan Frisoni. Il Congresso di Stato ha richiesto un audit indipendente per approfondire la situazione e valutare un eventuale riassetto organizzativo. Gatti ha assicurato che la società resta pienamente operativa. Il Segretario alle Finanze ha inoltre riferito sulla nave mercantile battente bandiera sammarinese colpita nel Mar Nero, confermando la collaborazione con le autorità rumene, e sugli incontri del Fondo monetario internazionale a Bangkok, dove è stata affrontata anche l’emergenza energetica. Gli investimenti nelle rinnovabili previsti per il 2026 e il 2027 dovrebbero consentire di coprire con produzione interna circa il 30% del fabbisogno nazionale.

Alle prime battute della seduta la Reggenza ha comunicato l’ammissibilità di tutte le istanze d’Arengo presentate il 4 ottobre, con due eccezioni: la numero 24, che chiede un referendum sull’ingresso di San Marino in Europa, e la numero 26, relativa alla sospensione delle attività lavorative durante le festività civili. La seduta è stata sospesa, si torna in aula domani dalle 14.

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