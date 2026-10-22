Accordo Ue e Giochi del Titano restano al centro del dibattito

L’Accordo di Associazione con l’Unione europea e le sue ricadute per il Paese ancora al centro del comma Comunicazioni del Consiglio Grande e Generale, insieme al caso Giochi del Titano.

Sull’intesa europea, condivisa la consapevolezza che la firma rappresenti l’inizio di una fase impegnativa, da affrontare con informazione, preparazione e coinvolgimento di cittadini e imprese. Giulia Muratori, segretaria di Libera, ritiene indispensabile una cabina di regia e una precisa road map normativa per coordinare il recepimento dell’acquis comunitario, superando anche i ritardi della pubblica amministrazione. Domani Motus Liberi, con il capogruppo Fabio Righi, ha ribadito che la popolazione deve essere coinvolta con un referendum prima dell'entrata in vigore, ed ha depositato un ordine del giorno che impegna il governo a predisporre una road map nazionale, di recepimento e sviluppo, anche con una struttura di coordinamento intersettoriale. Dal dibattito è emersa anche la preoccupazione per il problema casa e la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni, con la richiesta di interventi a sostegno delle famiglie e di strategie per rafforzare la competitività delle imprese.

Sul caso Giochi del Titano, l'aula ha invocato chiarezza, controlli più solidi e una verifica dell’assetto organizzativo, distinguendo gli eventuali profili penali dalle questioni gestionali. Il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha invitato tuttavia a evitare narrazioni allarmistiche, facendo il paragone con il caso di Saint Vincent. Dall'aula emersa anche una ampia volontà di ragionare, sulla eccessiva durata degli incarichi.







