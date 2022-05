Accordo Ue e nuovi residenti: un tetto annuo sul modello "Liechtenstein"

Sentiamo Luca Beccari

Una delle questioni nodali, nel negoziato per l'accordo di Associazione con l'Ue è il libero stabilimento dei cittadini europei - e quindi anche italiani, frontalieri e non- nel territorio di San Marino. In Liechtenstein è stato stabilito un tetto dell'1% della popolazione. E' possibile applicare lo stesso schema anche da noi?

“Stiamo lavorando su questa impostazione – conferma il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari – che è la più logica. Non ci sono altri modi di implementare l'aquis, che comunque non è modificabile. L'introduzione di tetti è un'ipotesi che è stata presa in considerazione fin dall'inizio di questa trattativa. Abbiamo iniziato una discussione due settimane fa proprio su questo allegato, spiegando le motivazioni sammarinesi che non sono ideologiche, ma sono dovute ad un senso logico e pratico di incapacità di poter incrementare il numero dei residenti in maniera incontrollata, su un territorio così piccolo, per evidenti motivi. Credo che questa particolarità sia stata recepita dalla Commissione. Si lavorerà su una impostazione e sicuramente il modello Liechtenstein è quello di riferimento perché è qualcosa che già esiste e quindi è sicuramente più semplice da implementare. Non è detto però che le percentuali siano le stesse, perché il Liechtenstein è un paese diverso dal nostro, così come è diverso da Monaco e Andorra. Si continuerà a discutere su questo aspetto, ma l'impostazione è quella”.

Negli incontri a Bruxelles la controparte Ue ha confermato l'obiettivo di chiudere il negoziato per l'accordo di associazione entro il 2023. Ma se Monaco e Andorra, per qualunque ragione, rallentassero, la Repubblica di San Marino potrebbe arrivare all'obiettivo da sola?

“Al momento – risponde Beccari – non c'è questa ipotesi. E' vero che ci sono particolarità diverse, però è anche vero che molti temi sensibili sono comuni: la libertà di circolazione delle persone, la questione del sistema finanziario legato alla vigilanza. Se tuttavia le distanze dovessero diventare incolmabili è chiaro che San Marino chiederà di poter concludere a prescindere dagli altri due paesi anche se ho registrato la volontà di entrambi di lavorare insieme e di approfittare di questo positivo approccio della commissione".