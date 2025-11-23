ADEGUAMENTO NORME EUROPEE Accordo Ue e servizi finanziari, Gatti: "Se convinti del percorso, probabilmente riusciremo ad anticipare i tempi" Dalla serata di approfondimento, promossa del Governo il focus sulle implicazioni per il settore bancario-finanziario

"Per quanto riguarda il settore finanziario, l'Accordo di associazione con l'Ue è sicuramente importante, - conferma il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti -, come tutti i settori economici chiaramente c'è la possibilità di poter accedere a pieno titolo in quello che è il mercato unico europeo, che significa avere un bacino di clientela molto più ampio di quello attuale e soprattutto per il settore finanziario poter essere inclusi in un mercato di cui oggi invece le nostre banche in particolare non possono accedere"

Sciolto il nodo dell'Addendum sulla vigilanza bancaria, il dossier servizi finanziari è sicuramente tra i temi più dibattuti in ottica accordo, pur nella previsione di un periodo di adeguamento progressivo di massimo 15 anni durante il quale San Marino dovrà conformarsi alle normative europee in materia di banche, assicurazioni e antiriciclaggio. La strada non è in discesa, ma: "Dipende tutto da noi, - osserva Gatti - cioè se siamo convinti del percorso probabilmente riusciamo ad anticipare i tempi rispetto a quello che magari si può anche ipotizzare ad oggi. Lo abbiamo dimostrato anche come Paese, nel 2020 dovevamo fallire e oggi siamo invece tra le migliori economie europee. Credo che lo stesso possa succedere per il settore finanziario, se c'è convinzione, - conclude - se si lavora con serietà e determinazione, io credo che i tempi saranno brevi anche quelli".

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze.

