Accordo Ue e vicenda bulgara: la politica richiama alla cautela, "agire sul piano diplomatico"

La politica torna a confrontarsi sul percorso di associazione di San Marino con l’Ue, all’indomani dell'ampio consenso in sede di voto della risoluzione sull'Accordo in Parlamento europeo, e sulla delicata vicenda legata all’investimento bulgaro e alle tensioni istituzionali che ne sono derivate. Sullo sfondo il dibattito ad hoc in programma lunedì in Consiglio.

Nel frattempo le Commissioni Esteri e Finanze in seduta congiunta, convergono in generale sul passo in avanti e il segnale politico che arriva da Strasburgo, in un dibattito che restituisce – in comma comunicazioni - il quadro consapevole della portata del momento: larga convergenza sull’importanza dell’Accordo, ma anche richieste trasversali di prudenza, trasparenza e maggiore chiarezza strategica nella fase decisiva che attende la Repubblica, soprattutto in vista dei prossimi passaggi in sede COREPER e in Consiglio Ue. Parola d'ordine, dunque: cautela. Il nodo sta nel mantenere su due piani distinti, seppur intrecciati, il percorso europeo, da trattare sotto il profilo politico, e il caso giudiziario e finanziario che rischia di avere ripercussioni diplomatiche.

RF riporta il focus sui rapporti tra Paesi e chiede responsabilità da parte di tutti; “che non significa cedere a ricatti – dice Nicola Renzi - ma di evitare scontri e campagne social”. Rete invita a fare quadrato attorno al Tribunale, “alzando le barricate contro soggetti privati che stanno attaccando le Istituzioni” – esorta Matteo Zeppa. “Un'azione di difesa chiara e senza infingimenti” - concorda Gerardo Giovagnoli (PSD) che mette l'accento anche su un altro aspetto di estrema rilevanza, ma poco menzionato, ovvero la crisi politica che sta attraversando la Bulgaria. “E' possibile che stiano pensando anche ad altro” - aggiunge. Iro Belluzzi (Libera) ridimensiona i numeri del dissenso nell'esito del voto in Parlamento Ue, ma si sofferma sull'astensione dei Paesi Bassi, avanzando l'ipotesi che alcuni Stati possano considerare il Titano come "un potenziale concorrente" per fiscalità, snellezza e competitività finanziaria. DML insiste invece sull'assenza di una strategia chiara per San Marino in Europa. “Non tifoserie, ma visione, risorse e un progetto Paese” - incalza Fabio Righi.







