Accordo Ue: endorsement europeo per San Marino, McAllister e Zovko in visita sul Titano Venerdì 13 ottobre l'incontro con i membri della Commissione Esteri sammarinese

Manca poco alla chiusura dell'Accordo di associazione a fine anno e San Marino ottiene l'endorsement dei rappresentanti del Parlamento Ue. Sul Titano la visita del Presidente e della Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento, David McAllister e Zeljana Zovko, ricevuti a Palazzo Begni dal Segretario agli Esteri Luca Beccari per un incontro al termine del quale è stato rinnovato l'appoggio al percorso verso l'Ue. "Questa visita è un messaggio - afferma McAllister - e vogliamo che questo accordo venga concluso, perché potrebbe essere uno degli accordi più ampi e dettagliati dell'Unione europea con uno dei suoi partner. San Marino è un partner".

La visita, afferma Beccari, "è un segno di grande vicinanza in questo momento cruciale delle relazioni tra il Titano e l'Ue". Questa giornata, aggiunge Zovko, "riconferma la mia vicinanza come responsabile per i negoziati da parte del Parlamento e spero si possa concludere presto l'accordo e che i due Paesi possano trarne beneficio".

Da entrambi gli ospiti un incoraggiamento a lavorare per un obiettivo che avrà ricadute positive in termini economici, con riferimento al mercato unico. Già un anno fa Zeljana Zovko, in visita a San Marino, ribadì il sostegno all'associazione all'Europa. McAllister e Zovko sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, a Palazzo Pubblico. Venerdì 13 ottobre l'incontro con i membri della Commissione Affari Esteri sammarinese.



Nel servizio le interviste a David McAllister (presidente Commissione Affari Esteri Parlamento Ue), Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri), e Zeljana Zovko (vicepresidente Commissione Affari Esteri Parlamento Ue)

