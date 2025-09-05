Accordo UE, Erik Casali deposita richiesta di referendum "Come Partito Socialista - spiega - non siamo né per il Sì, né per il No. Siamo per la chiarezza. Vogliamo conoscere costi e benefici".

Mentre si attende che il Collegio Garanti si esprima sull'ammissibilità del quesito referendario presentato dal Comitato dei Capifamiglia, questa mattina il legale Rappresentante del Comitato Promotore Erik Casali ha depositato presso la Segreteria Istituzionale una richiesta di referendum agevolata dal Partito Socialista. “Il quesito – dice Casali - recita all'incirca così: volete che la popolazione possa esprimersi tramite referendum prima dell'entrata in vigore e la ratifica dell'accordo di associazione? Qualora venga ammesso e vinca il Sì, bisognerà istituire un nuovo referendum per far scegliere alla popolazione se è per il Sì o per il No”.

Alla domanda se, come partito, siano a favore o contro l'Accordo Ue, “Noi siamo sempre stati per la chiarezza” - risponde Casali. “Sono anni che diciamo sempre le stesse cose, che chiediamo due pagine con costi e benefici. Non le abbiamo mai ricevute. Nessuno pare adeguatamente informato. Votare Sì o votare No diventa, così, una questione da tifosi. Invece è una questione importante che coinvolge il futuro del Paese, dei nostri figli, dei nostri concittadini. Noi sosteniamo che dovrebbe essere il Governo a farsi carico del referendum, fare una campagna elettorale mirata che informi il più possibile i cittadini e poi andare al voto e magari vincerlo, entrando in Europa a tutta velocità”. Nonostante le posizioni col compagno di lista Libera siano lontane rispetto all'opportunità di indire un referendum prima della firma con Bruxelles, i rapporti politici rimangono buoni. “Loro sostengono la strada europea. Abbiamo detto che la sosteniamo anche noi ma che vogliamo sapere costi e benefici, e stanno arrivando anche loro su queste posizioni perché hanno capito che diventa rischioso. Se venisse ammesso il referendum, Libera potrebbe fare una bellissima campagna elettorale per far vincere il sì, come potrebbero farlo tutte le altre forze politiche”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: