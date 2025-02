Accordo UE: “errori” nella trattativa con Bruxelles, secondo il PS; che insiste sul tema referendum

Il Partito Socialista interviene sull'Accordo di Associazione UE, ed esprime preoccupazione per le notizie da Andorra circa presunte riserve dell'Italia sul Titano riguardo i controlli finanziari. “Possibile – si legge in una nota – che i sammarinesi debbano essere informati dei problemi esistenti dall'Ambasciatore andorrano?”. Denunciato poi un gap di trasparenza, da parte dei Governi che si sono succeduti, circa il rapporto costi-benefici e l'avanzamento delle trattative; ritenendo fossero state avviate senza la preventiva ricerca di un definitivo equilibrio con Roma. Secondo il PS, inoltre, in Repubblica “l'argomento referendum” - a differenza di Andorra - “viene accuratamente evitato”. Scelta biasimata dal Partito, che chiede un pieno coinvolgimento della popolazione.