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Accordo Ue: "I CapiFamiglia" ci riprovano con un nuovo referendum

Il quesito mira ad impedire l'applicazione provvisoria

10 ott 2026
Accordo Ue: "I CapiFamiglia" ci riprovano con un nuovo referendum

Il Comitato “I CapiFamiglia” si prepara a promuovere un nuovo referendum sul tema dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Il quesito punta a impedire l’applicazione provvisoria dell’accordo, che si firmerà a Bruxelles il prossimo 19 ottobre, prima della sua definitiva entrata in vigore, rimettendo la decisione alla volontà popolare.

I promotori richiamano gli articoli 112 dell’Accordo e 8 della decisione del Consiglio Ue, che contemplano la possibilità di non procedere all’applicazione provvisoria. Si tratta di una nuova iniziativa dopo i tre quesiti dichiarati irricevibili nel 2025: due presentati dallo stesso Comitato ed uno promosso da Erik Casali con il sostegno del Partito Socialista. Il prossimo passo, ora, sarà la raccolta delle firme per il nuovo quesito.. Il Comitato “I Capifamiglia” dà appuntamento il 23 ottobre, dalle 19, alla Sala Montelupo di Domagnano.




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