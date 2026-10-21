Accordo Ue, i Capitani Reggenti: "L'identità di un popolo non si difende sottraendola al cambiamento"

La firma dell'accordo di associazione con l'Unione europea come inizio di una nuova fase storica per la Repubblica, la necessità di preservare identità, libertà e sovranità, ma anche un forte richiamo alla responsabilità della politica, alla qualità della produzione normativa e alla capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini. Sono i temi centrali dell'indirizzo di saluto pronunciato dai Capitani Reggenti di San Marino, Gerardo Giovagnoli e William Casali, in occasione della prima seduta del Consiglio Grande e Generale del semestre reggenziale. Un discorso che, partendo dall'immagine simbolica di un bambino che osserva la luna accanto al nonno, ha affrontato le grandi sfide che attendono il Paese, dall'integrazione europea alla situazione internazionale, dalle difficoltà economiche delle famiglie alle trasformazioni determinate dall'intelligenza artificiale.

Al centro dell'intervento il significato della firma con l'Unione europea del 19 ottobre, "una tappa di straordinaria rilevanza nella storia della Repubblica", hanno sottolineato i Capitani Reggenti. "Non possiamo considerare questo appuntamento soltanto come il compimento di un procedimento diplomatico o la conclusione di un lungo negoziato. Esso rappresenta, prima ancora, la manifestazione concreta della capacità di una piccola Repubblica di guardare lontano, di individuare nuove opportunità e di costruire, con determinazione, gli strumenti necessari per raggiungerle", hanno affermato.

La Reggenza ha tuttavia invitato a non considerare concluso il percorso europeo, bensì "l'inizio di una nuova stagione. Occorrerà compiere i passaggi necessari alla sua applicazione e, soprattutto, tradurre gli impegni assunti in opportunità concrete".

Ampio spazio è stato dedicato al rapporto tra associazione europea e identità sammarinese, con l'invito a non considerare l'integrazione "come un progressivo affievolimento della nostra identità. Al contrario, proprio la consapevolezza di ciò che siamo deve consentirci di affrontare con fiducia ciò che saremo chiamati a diventare".

"L'identità di un popolo non si difende sottraendola al cambiamento, ma custodendone i principi fondamentali mentre si trova il coraggio di interpretare il proprio tempo", hanno evidenziato i Capi di Stato, ricordando che "la nostra Repubblica non è giunta fino a noi perché è rimasta immobile, ma perché, nel corso dei secoli, ha saputo adattarsi alle trasformazioni della storia senza rinunciare alla propria essenza".

Un passaggio significativo del discorso è stato riservato alla difesa del diritto internazionale, considerato una garanzia essenziale per l'indipendenza e la sicurezza dei piccoli Stati. "Viviamo un tempo segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e crescenti contrapposizioni, nel quale il ricorso alla forza sempre più spesso prevale sulla ricerca del dialogo e nel quale principi che ritenevamo saldamente acquisiti vengono nuovamente posti in discussione", hanno osservato i Capitani Reggenti.

"Il diritto internazionale non può essere richiamato soltanto quando tutela i propri interessi e disatteso quando ne limita l'esercizio. Il valore delle sue regole risiede nella loro applicazione coerente, indipendentemente dalla dimensione e dal peso politico o militare degli Stati".

Per San Marino, hanno ribadito, il rispetto del diritto internazionale "non costituisce soltanto un orientamento della politica estera, ma una garanzia essenziale di indipendenza, libertà e sicurezza". Il richiamo alla coerenza vale anche per le istituzioni nazionali: "Ma la credibilità con cui uno Stato difende i propri principi nelle relazioni internazionali si misura anche nella coerenza con la quale è capace di applicarli al proprio interno".

Guardando ai prossimi mesi, i Capitani Reggenti hanno sottolineato che l'attuazione dell'accordo con l'Unione europea richiederà una progressiva evoluzione del sistema istituzionale, legislativo e amministrativo sammarinese che "richiederà competenze, programmazione e un'organizzazione dei lavori capace di assicurare continuità e qualità", hanno spiegato.

"Non dovrà trattarsi di una rincorsa alle scadenze né di un mero adattamento formale. Occorreranno procedure definite, strumenti di coordinamento e responsabilità chiaramente individuate, affinché gli adempimenti possano essere affrontati con adeguato anticipo".

In questo percorso, il Consiglio Grande e Generale sarà chiamato a svolgere un ruolo centrale, con la necessità di conciliare la tempestività degli interventi con il rispetto delle prerogative parlamentari, la qualità del confronto e la trasparenza delle decisioni.

Accanto ai grandi passaggi istituzionali, il discorso ha affrontato anche le difficoltà economiche e sociali delle famiglie sammarinesi. "Per molte famiglie, il potere d'acquisto, il costo di un'abitazione e l'accesso tempestivo alle cure e ai servizi sanitari rappresentano questioni prioritarie", hanno ricordato le Loro Eccellenze.

Pur precisando che non spetta alla Reggenza indicare le scelte di politica economica o sociale, i Capi di Stato hanno richiamato la finalità dell'azione pubblica: rispondere ai bisogni della comunità nel rispetto delle risorse e dell'interesse generale. "Le leggi e le decisioni acquistano pieno valore quando producono risultati comprensibili e verificabili nella vita delle persone. Anche da questa capacità si alimenta e si consolida la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni".

Particolarmente significativo anche il richiamo alla qualità della produzione normativa a San Marino. La Reggenza ha evidenziato i rischi derivanti da interventi legislativi frequenti e da modifiche ravvicinate delle disposizioni, in grado di "generare incertezza, aggravare gli adempimenti e rendere più difficile l'applicazione delle regole", hanno osservato.

"Una legge, anche quando necessaria e ben concepita, rischia di non raggiungere il proprio scopo se non è chiara, stabile e concretamente attuabile". Da qui la necessità di accompagnare la produzione normativa con una verifica concreta degli effetti delle leggi, dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità emerse.

"La legge non deve essere considerata un fine in sé, ma uno strumento al servizio dell'interesse pubblico", hanno sottolineato i Capitani Reggenti, richiamando anche il ruolo della scuola, delle famiglie e delle associazioni nella formazione civica e nella diffusione di una cultura del rispetto delle regole.

Tra i passaggi più incisivi del discorso, quello dedicato al rapporto tra politica, istituzioni e cittadini. Rivolgendosi direttamente ai Consiglieri e ai Segretari di Stato, i Capitani Reggenti hanno ricordato che "le differenze di pensiero, le diverse appartenenze e la pluralità delle sensibilità politiche costituiscono una ricchezza irrinunciabile della nostra democrazia". Ma sopra ogni contrapposizione, hanno aggiunto, deve prevalere la responsabilità comune di custodire la credibilità delle istituzioni e rafforzare la fiducia della collettività.

"Che possa dunque rinnovarsi, proprio a partire da quest'Aula, un patto autentico con i cittadini. Un patto nel quale l'autorevolezza non derivi dalla posizione ricoperta, ma dalla coerenza dei comportamenti; nel quale il confronto non diventi contrapposizione fine a sé stessa; nel quale il rispetto delle regole sia sempre accompagnato dal rispetto delle persone".

Un patto che riconosca nei cittadini non soltanto i destinatari dell'azione pubblica, ma interlocutori essenziali, capaci di contribuire al buon funzionamento dello Stato. "Un sistema istituzionale realmente virtuoso deve saper riconoscere le proprie criticità e porvi rimedio. Deve accogliere le osservazioni e considerare le segnalazioni formulate con senso di responsabilità come occasioni di miglioramento, non come minacce alla propria autorevolezza".

Da qui uno dei richiami più netti dell'intervento: "La forza delle Istituzioni non si misura nella capacità di sottrarsi alle critiche, ma in quella di ascoltarle senza perdere la propria autorevolezza". La qualità dell'azione pubblica, hanno insistito i Capi di Stato, deve essere valutata sulla base dell'efficacia dei servizi, della certezza dei tempi e della trasparenza delle decisioni. "Occorre promuovere una cultura della valutazione e del miglioramento continuo, nella quale gli errori siano riconosciuti e corretti e le responsabilità chiaramente individuate. La fiducia dei cittadini non si alimenta con la promessa dell'infallibilità delle Istituzioni, ma con la certezza della loro responsabilità".

Nel delineare le prospettive future della Repubblica, i Capi di Stato si sono soffermati anche sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale e sulle trasformazioni che la tecnologia sta determinando nella società e nella pubblica amministrazione. "Sono trasformazioni che investono non soltanto la dimensione tecnica, ma anche la tutela dei diritti e il rapporto tra cittadini e pubblici poteri", hanno osservato.

La Repubblica, secondo la Reggenza, deve cogliere queste opportunità attraverso un modello di governo dell'innovazione basato su competenze, trasparenza, protezione dei dati e controllo umano delle decisioni. "La tecnologia può migliorare l'efficienza dell'amministrazione, semplificare i procedimenti e rendere i servizi più accessibili, ma non può diventare uno strumento di opacità o di deresponsabilizzazione".

Netto anche il richiamo ai limiti etici dell'innovazione: "Non tutto ciò che è tecnicamente realizzabile è necessariamente giusto o opportuno. Ogni cittadino deve poter comprendere come vengono assunte le decisioni che lo riguardano e conoscere gli strumenti di tutela di cui dispone. L'innovazione deve rimanere al servizio della persona e della dignità umana, mai il contrario".

La dimensione ridotta di San Marino, hanno aggiunto, può costituire un vantaggio nello sviluppo di soluzioni innovative, grazie alla vicinanza tra istituzioni, cittadini e realtà economiche. Fondamentale sarà però investire nella formazione e nelle competenze, affinché i benefici della trasformazione digitale siano accessibili a tutte le generazioni.

Ad aprire e chiudere il discorso dei Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali è stata un'immagine simbolica: quella di un nonno e di un bambino che osservano la luna. Il bambino immagina di poterla raggiungere, mentre il nonno, consapevole delle difficoltà, non limita le sue aspirazioni, ma gli trasmette l'esperienza e la fiducia necessarie per affrontare il futuro.

"In quella scena così semplice ritroviamo il senso della responsabilità verso le generazioni future: custodire e trasmettere un'eredità di valori, conoscenze e strumenti, affinché chi verrà dopo di noi possa trovare la propria strada e realizzare le proprie aspirazioni", hanno spiegato i Capi di Stato.

Un'immagine ripresa nel finale per richiamare il significato del mandato reggenziale e la responsabilità di custodire le istituzioni repubblicane. "Il nostro mandato durerà soltanto sei mesi, ma la Repubblica che siamo chiamati a servire appartiene a una storia ben più lunga, destinata a proseguire oltre il nostro tempo".

"Non spetta a noi decidere quale futuro dovranno scegliere le prossime generazioni. Ci compete custodire i valori e le Istituzioni che consentiranno loro di compiere quelle scelte liberamente, con consapevolezza e fiducia".

Infine, il messaggio che riassume la visione espressa dalla Reggenza all'inizio del mandato: "Perché essere fedeli alla storia di San Marino non significa trattenere la Repubblica nel passato, ma consegnare a chi verrà dopo di noi una libertà ancora salda e la possibilità di costruire il futuro che saprà immaginare".











