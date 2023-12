“RIDISEGNANDO SAN MARINO” Accordo Ue, il Capogruppo Dc Mussoni: “Sarà l'esaltazione dei nostri diritti” Il Capogruppo Pdcs nel corso della Conferenza promossa sull'accordo di associazione con l'Unione europea rassicura: “Nessun rischio, la nostra sovranità resterà esattamente quella che è”

È stata una analisi a tutto tondo quella proposta sabato 2 dicembre dal Pdcs nel corso della Conferenza Politica, dal titolo “Ridisegnando San Marino, una rinnovata sovranità, sostenibile e sostenuta con l'apporto di tutti”. Al centro – è stato detto – sempre il cittadino”.

“Noi abbiamo lavorato molto per dare stabilità ad un sistema Paese che si sta sviluppando, - osserva ai microfoni di Rtv, il Capogruppo consiliare Pdcs, Francesco Mussoni - ha poca disoccupazione, ha uno sviluppo economico in questo momento importante, ha dei servizi significativi a tutti i livelli. E' un sistema che va comunque riallineato a quelle che saranno le prospettive economiche di sviluppo del Paese che con l'accordo di associazione avranno sicuramente ulteriori opportunità sia sotto il profilo dei diritti delle persone, sia sotto il profilo dell'apertura dei mercati economici che sarà sicuramente una occasione per nuove aziende. Ma soprattutto il nostro Paese sarà un sistema eurocompatibile, con tutto ciò che questo comporta. Come Dc e con tutti i partecipanti a questa conferenza abbiamo fatto una analisi dettagliata dei pro e dei contro". Per il Capogruppo Dc, “abbiamo solo vantaggi dal perfezionare l'accordo di associazione con l'Ue che significa essere Paese terzo e non parte dell'adesione piena all'Unione ma con una forte integrazione sotto il profilo economico e delle regole di funzionamento”.

Cosa dire a coloro che hanno timori per la perdita di sovranità? “La nostra sovranità – risponde Mussoni – resterà esattamente quella che è. Anzi, ci sarà una esaltazione dei nostri diritti e questo è l'obiettivo del nostro partito, come sottolineato anche dal nostro segretario politico Gian Carlo Venturini. In definitiva, si vogliono aggiungere diritti ai cittadini – conclude – e certamente non ridurli”.

Nel video l'intervista di Mauro Torresi al Capogruppo Consiliare Pdcs, Francesco Mussoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: