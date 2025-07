Accordo UE, il Congresso di Stato: “Non si tratta di perdere qualcosa, ma di arricchire la nostra Repubblica”

Il Congresso di Stato, in una nota, ribadisce il pieno sostegno all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, definendolo “un traguardo fondamentale per il futuro del Paese e per la prosperità dei suoi cittadini”. In un comunicato ufficiale, l’esecutivo sottolinea come questo percorso “non sia frutto di urgenze né imposizioni, ma della consapevolezza che l’accesso al Mercato Unico Europeo rappresenti un’opportunità irripetibile di sviluppo economico, sociale e culturale”.

Il processo di integrazione è il risultato di anni di lavoro condiviso, che ha visto convergere forze politiche, sindacati e associazioni datoriali. “Non si tratta di perdere qualcosa, ma di arricchire la nostra Repubblica”, afferma il Congresso, mettendo in guardia dai rischi dell’isolamento internazionale. Centrale anche il richiamo al ruolo delle nuove generazioni: “I nostri giovani desiderano un futuro che trascenda i confini nazionali. L’Accordo risponde a questa aspirazione, offrendo un contesto moderno e ricco di opportunità”.

Accolta con favore la qualità del recente dibattito consiliare, descritto come “di elevato spessore e confronto schietto”. Al contempo, il Governo promette un’azione informativa trasparente: “Contrasteremo - si legge - la disinformazione e garantiremo un’illustrazione chiara e accessibile del testo dell’Accordo”.

Un appello infine all’unità: “Invitiamo tutte le forze politiche a contribuire attivamente a questo processo”, ricordando che “il referendum è uno strumento, non l’obiettivo politico in sé”. Il Congresso valuta infatti se, come e quando farne uso, anche in chiave consultiva dopo l’eventuale entrata in vigore dell’Accordo.

Il percorso europeo della Repubblica intanto prosegue, con l’approvazione positiva da parte delle commissioni ECON e IMCO del Parlamento Europeo. “Siamo a un passo dalla firma di un accordo che ridefinirà il posizionamento di San Marino sulla scena internazionale”, conclude il Congresso, auspicando un clima di responsabilità e condivisione per guidare il Paese verso una nuova fase di crescita.