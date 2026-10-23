Accordo UE, il CSIR chiede un tavolo per i frontalieri: "Servono risposte certe e tempestive" Dopo la firma, il Consiglio Sindacale Interregionale rivendica decenni di impegno e indica tre priorità: fiscalità, previdenza e trasporti. L'appello a San Marino, Italia e Regione Emilia-Romagna.

Accordo UE, il CSIR chiede un tavolo per i frontalieri: "Servono risposte certe e tempestive".

La firma dell'Accordo di Associazione tra San Marino e Unione Europea apre una nuova fase anche per i lavoratori frontalieri. Per il CSIR San Marino–Emilia Romagna–Marche, il traguardo è il risultato di un impegno sindacale costruito in decenni di iniziative e confronto, anche attraverso la Confederazione Europea dei Sindacati e la rete dei Consigli Sindacali Interregionali. Ma ora, sostiene l'organismo, occorre passare dagli impegni alle tutele concrete.

Il CSIR invita a non attribuire il risultato soltanto a singoli protagonisti o all'attuale fase politica. L'accordo con l'UE, osserva, può aiutare a superare le disparità fiscali, previdenziali e di welfare che riguardano chi vive in Italia e lavora sul Titano. "L'Accordo di Associazione con l'Unione Europea e i passi avanti nel dialogo bilaterale tra Italia e San Marino rappresentano un'opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire. Ma per le lavoratrici e i lavoratori servono risposte certe e tempestive", sottolinea il Consiglio Sindacale Interregionale.

LA PROPOSTA DI UN TAVOLO PERMANENTE

Il CSIR chiede alle istituzioni sammarinesi, al Governo italiano e alla Regione Emilia-Romagna di istituire rapidamente un tavolo permanente di confronto, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali. Un percorso nel quale considera importante il coinvolgimento del presidente regionale Michele de Pascale, con cui è atteso un incontro, e il riferimento al Patto per il Lavoro e per il Clima dell'Emilia-Romagna. L'obiettivo è costruire un Patto per il Lavoro Transfrontaliero. "È il momento di applicare questo metodo anche alle relazioni transfrontaliere tra Italia e San Marino".

FISCALITÀ, PREVIDENZA E TRASPORTI

Tre i fronti indicati come prioritari. Il primo riguarda redditi e fisco: attuazione delle intese bilaterali, stabilità delle franchigie per i frontalieri e soluzione alla doppia imposizione sulle pensioni degli ex lavoratori transfrontalieri. Il secondo è quello del welfare, dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al riconoscimento dei contributi pensionistici, passando per assistenza sanitaria, certificati e congedi per la cura di persone non autosufficienti. Il terzo riguarda mobilità e infrastrutture, con collegamenti più efficienti e trasporto pubblico transfrontaliero per ridurre tempi e costi dei pendolari.

Nella nota viene richiamata anche la recente visita a San Marino dei viceministri italiani Maurizio Leo ed Edmondo Cirielli, nell'ambito del dialogo bilaterale. L'integrazione europea, ribadisce il CSIR, dovrà essere valutata soprattutto dalla capacità di garantire parità di trattamento e superare le discriminazioni. "Il valore di questo accordo si misurerà soprattutto nella sua capacità di migliorare concretamente le condizioni di vita e di lavoro delle persone che ogni giorno attraversano il confine".

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