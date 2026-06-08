Accordo Ue: il dossier è iscritto all'odg del Coreper

Accordo di Associazione con l'Unione Europea: l'attenzione oggi è concentrata su Bruxelles dove è previsto l'esame del dossier in sede Coreper – e cioè il comitato dei rappresentanti permanenti dei 27 – come riferito nei giorni scorsi dalla Segreteria Agli Esteri.

Uno snodo importante, per la prosecuzione dell'iter di approvazione dell'Accordo, verso la firma. Sugli esiti, al momento, non è filtrata alcuna notizia ufficiale. Nelle precedenti riunioni di Efta e Coreper, la Bulgaria ha espresso una riserva e questo ha ostacolato la progressione dell'iter di approvazione, per la quale necessità l'unanimità dei 27 paesi membri.







