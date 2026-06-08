TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Accordo Ue: il dossier è iscritto all'odg del Coreper

Serve l'unanimità dei 27. In precedenti riunioni la Bulgaria ha espresso una riserva

8 giu 2026
Accordo Ue: il dossier è iscritto all'odg del Coreper

Accordo di Associazione con l'Unione Europea:  l'attenzione oggi è concentrata su Bruxelles dove è previsto l'esame del dossier in sede Coreper – e cioè il comitato dei rappresentanti permanenti dei 27 – come riferito nei giorni scorsi dalla Segreteria Agli Esteri.

Uno snodo importante, per la prosecuzione dell'iter di approvazione dell'Accordo, verso la firma. Sugli esiti, al momento, non è filtrata alcuna notizia ufficiale. Nelle precedenti riunioni di Efta e Coreper, la Bulgaria ha espresso una riserva e questo ha ostacolato la progressione dell'iter di approvazione, per la quale necessità l'unanimità dei 27 paesi membri.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica