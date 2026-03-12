PRIMO APPUNTAMENTO Accordo Ue: il Governo parte dalla "metamorfosi che attende il sistema produttivo sammarinese" Questa sera alle 21 all'Auditorium Little Tony di Serravalle

“San Marino senza frontiere: cosa cambia per le nostre imprese sul territorio”, parte da qui il ciclo di incontri promossi dal Congresso di Stato. Al tavolo, i Segretari agli Esteri Luca Beccari, alle Finanze Marco Gatti, all'industria Rossano Fabbri e al Territorio Matteo Ciacci, pronti a rispondere ai quesiti più stringenti relativi all'accordo di associazione con l'Ue in uno scambio aperto alla cittadinanza. Un appuntamento - spiega il Governo - che nasce dalla necessità di illustrare concretamente la metamorfosi che attende il sistema produttivo sammarinese.

Prevista la partecipazione attiva sia della maggioranza sia dell’opposizione, “per una visione a 360 gradi, trasparente e plurale, - è l'auspicio - fondamentale per affrontare una transizione di portata storica con la massima consapevolezza”. Nell'intenzione dell'Esecutivo, in sostanza, quella di spiegare e dipanare dubbi su “come l’abbattimento delle barriere tecniche e la libera circolazione delle merci modificherà la quotidianità di industrie, artigiani, commercianti e liberi professionisti”.

