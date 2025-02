Il Congresso di Stato respinge le accuse mosse dal giornalista Roberto Galullo su Il Sole 24 Ore e preannuncia possibili azioni legali per tutelare l’immagine della Repubblica.

Il governo contesta le affermazioni del giornalista, accusandolo di diffondere informazioni inesatte, tra cui la confusione tra associazione e adesione all’Unione Europea, e di insinuare inesistenti criticità nei rapporti con l’Italia. L’esecutivo – in una nota ufficiale - ribadisce che il percorso di associazione all’UE prosegue nei tempi previsti e che il dialogo con la Commissione Europea e gli Stati membri è attivo.

Le osservazioni tecniche sollevate, comprese quelle italiane, sono in fase di valutazione senza ostacolare il negoziato. In particolare, il protocollo sui servizi finanziari, indicato da alcuni come fonte di resistenze, è ancora oggetto di approfondimenti senza precludere un esito positivo. Il Congresso di Stato sottolinea che l’Accordo di Associazione rafforzerà la trasparenza e la conformità alle normative europee, eliminando ogni margine di arbitraggio o concorrenza sleale. Per il governo c'è dunque un attacco mediatico, interno ed esterno, finalizzato a destabilizzare il negoziato e l’azione dell’esecutivo.

Il Congresso di Stato evidenzia inoltre la coincidenza tra queste polemiche e l’apertura in Tribunale di un procedimento penale per associazione a delinquere, che coinvolge figure accusate di aver ostacolato in passato il percorso di trasparenza del Paese, come nel caso della Centrale Rischi concordata con Bankitalia nel 2016.

Ribadito che il dialogo con l’Italia è saldo e che il percorso di associazione all’UE è stato fortemente sostenuto da Roma. Alla luce delle recenti vicende, il Congresso di Stato si riserva di adottare ogni iniziativa utile a tutelare l’onorabilità della Repubblica, demandando agli organi competenti l’analisi della situazione e le relative determinazioni.