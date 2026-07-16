TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Aquafan ospita "La Catena della Vita": una catena umana per il sì alla donazione di organi 14:39 Mondiale 2026, tutto pronto per la finale: domani Argentina-Spagna 13:32 Rimini, c'è una sola strada per rinascere 13:20 Bruxelles, Lorenzo Bugli nominato Coordinatore dei Giovani dell'IDC
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Accordo Ue: il Segretario Beccari ringrazia presidenza irlandese

"Conclusa la procedura di approvazione dell'Accordo di Associazione"

16 lug 2026
Accordo Ue: il Segretario Beccari ringrazia presidenza irlandese

All'avvio della sessione consiliare, il primo a prendere la parola, in comma comunicazioni è stato il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari che ha comunicato all'aula la conclusione della procedura di Approvazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, con il via libera del Consiglio Europeo. Il terzo e decisivo sì, all'unanimità, degli organismi europei è arrivato dopo quello del Coreper, ieri, e dell'Efta, martedì. Beccari ha ringraziato la presidenza irlandese dell'Ue che, come annunciato, ha dato priorità al dossier. Espressi ringraziamenti anche ai predecessori di Beccari, a tutto lo staff del Dipartimento Affari Esteri e al personale diplomatico, per lo sforzo profuso.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica