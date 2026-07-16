CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Accordo Ue: il Segretario Beccari ringrazia presidenza irlandese "Conclusa la procedura di approvazione dell'Accordo di Associazione"

Accordo Ue: il Segretario Beccari ringrazia presidenza irlandese.

All'avvio della sessione consiliare, il primo a prendere la parola, in comma comunicazioni è stato il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari che ha comunicato all'aula la conclusione della procedura di Approvazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, con il via libera del Consiglio Europeo. Il terzo e decisivo sì, all'unanimità, degli organismi europei è arrivato dopo quello del Coreper, ieri, e dell'Efta, martedì. Beccari ha ringraziato la presidenza irlandese dell'Ue che, come annunciato, ha dato priorità al dossier. Espressi ringraziamenti anche ai predecessori di Beccari, a tutto lo staff del Dipartimento Affari Esteri e al personale diplomatico, per lo sforzo profuso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: