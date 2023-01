COMMISSIONE ESTERI Accordo Ue: in seduta segreta il punto sul negoziato Beccari annuncia la partecipazione di San Marino al summit europeo in Moldavia

Fari puntati – a porte chiuse - sullo stato di avanzamento dell’Accordo di associazione con l’Unione europea. E' questo il piatto forte della Commissione consiliare Affari Esteri, la prima del 2023, anno in cui – per inciso – dovrebbe chiudersi la partita con Bruxelles. Vale la pena rimarcare che proprio il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, sollecitato ad inizio gennaio sui 3 sviluppi nel 2023, ha affiancato alla pace in Ucraina le relazioni dell'UE con Andorra, Monaco e San Marino. Il 20 gennaio lo stesso Šefčovič sarà in visita sul Titano, a dimostrazione della rilevanza del negoziato per l'Unione. In apertura di lavori il Segretario Luca Beccari ha invitato i commissari a presenziare all’Udienza con la Reggenza, a cui seguirà, come da programma, l’incontro con la Commissione stessa. Quindi l’annuncio che San Marino parteciperà al prossimo summit della Comunità politica europea a primavera in Moldavia. Aveva fatto discutere l'esclusione al vertice di Praga: “Opinione diffusa – spiega il Segretario – è che si siano considerati i Paesi con accordi o partnership Ue già in corso. Una scelta di buon senso l'attuale invito, visto che stiamo affrontando – afferma - sfide identiche".

Riferisce, poi, sugli incontri alla ministeriale Osce, fra cui quello con il Liechtenstein, pronto a supportare San Marino nel percorso di integrazione nello Spazio economico europeo. Si lavora ad iniziative per rafforzare la cooperazione in diversi ambiti, fra i quali la formazione. In vista accordi anche con Moldavia e Macedonia del nord che ospiterà l’8° Forum di Eusair, a cui parteciperà anche il Titano.

Mentre, domani, Beccari sarà in Arabia Saudita per parafare un accordo contro le doppie imposizioni e chiudere l'intesa su cooperazione, protezione e promozione degli investimenti. Guardando all'Italia, nei prossimi mesi ci saranno incontri ufficiali con il ministro Tajani. Beccari conferma la volontà di chiudere le questioni aperte per concentrarsi su progettualità che possono avere anche una dimensione locale – dice - ma in stretta sinergia con Roma.

Conclusa la parte pubblica, la seduta è quindi diventata segreta per il punto sul negoziato con Bruxelles. Massimo riserbo sugli aspetti sensibili della trattativa, dalle residenze all'integrazione bancaria e finanziaria. Il 25 Gennaio – cinque giorni dopo la visita di Šefčovič – verrà avviata una serie di incontri con i cittadini, per approfondire i vari aspetti di quella che viene definita una svolta storica per il paese.

