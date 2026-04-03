Accordo Ue: l'8 aprile, secondo appuntamento, "Un'Europa più vicina: cosa cambia, dallo studio alla salute"

Dopo il primo appuntamento dedicato alle imprese, il Congresso di Stato lancia la seconda serata del ciclo informativo sull'Accordo di Associazione con l'Unione europea, in programma mercoledì 8 aprile alle 20.30 nella sala Ex International di Borgo Maggiore. Titolo: UN’EUROPA PIÙ VICINA: COSA CAMBIA PER TE, DALLO STUDIO ALLA SALUTE.

"Un focus su come l’integrazione europea entrerà nelle nostre case, nelle nostre scuole e nei nostri ospedali" - osserva il Governo. Si parlerà dunque di lavoro: 'Le nuove dinamiche per residenti, frontalieri e pubblico impiego'; Sanità: 'L'accesso alle cure in Europa e il potenziamento dei nostri servizi'. Studio: "Riconoscimento dei titoli, Erasmus+ e nuove opportunità per i giovani'. Infine, Diritti: 'Lo status giuridico dei sammarinesi nel nuovo scenario europeo'.

Interverranno i Segretari di Stato Luca Beccari, Marco Gatti, Alessandro Bevitori e Teodoro Lonfernini. A confronto anche rappresentanti di maggioranza e opposizione.







