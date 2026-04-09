Accordo Ue: l'approfondimento del Governo su lavoro, pensioni, sanità, istruzione e diritti

Il focus è sulla dimensione individuale legata all'accordo di associazione con l'Ue, partendo dalla libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento. Il ruolo, dunque, dell'Europa nella vita di tutti giorni. Dai diritti al lavoro, dalla sanità e previdenza, all'istruzione. L'accento del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari subito sul diritto di equivalenza che il trattato garantisce a San Marino come Paese terzo. In generale, - evidenzia - “dobbiamo avere l'intelligenza di capire che è il nostro momento di ricevere finalmente qualcosa”. "Un Paese - commenta ancora - che non guarda solo allo sviluppo economico inteso come lo sviluppo economico delle imprese, ma uno sviluppo economico sociale nella dimensione europea, dove ogni cittadino da Sammarinese, con un passaporto sammarinese, con un documento sammarinese, senza stratagemmi, potrà finalmente interagire e relazionarsi all'interno della comunità europea".

Sul fronte sanità, nessun impegno normativo bensì un allineamento attraverso atti amministrativi affinché "gli Stati “si parlino” - spiega il Segretario di Stato con delega ad interim alla Sanità, Marco Gatti, guardando ad un futuro accesso automatico alle cure in Europa, in base ad un principio di reciprocità. "Credo che ci saranno sicuramente dei miglioramenti, - aggiunge - sicuramente la possibilità di vedersi riconosciuti a livello europeo quando si viaggia in particolare, oppure quando si lavora fuori, quindi a livello di attività transfrontaliera, quelli che sono gli stessi diritti dei cittadini europei che noi a nostra volta dovremo garantire loro".

Anche sul riconoscimento a fini pensionistici dei periodi contributivi maturati all'estero, la ratio è la stessa: occorre un'attività di coordinamento tra Stati di natura amministrativa. Ciò permetterà di essere più attrattivi per quelle categorie, come i medici, oggi difficilmente reperibili, anche per l'impossibilità del cumulo dei contributi versati in altro Stato.

Lavoro: “non cambierà praticamente nulla” – assicura il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, che indica opportunità oggettive e un raggio d'azione che si amplia. Nessun rischio per l'occupazione sammarinese - rimarca. "Mi sento di dire che non cambierà più di tanto - sottolinea - per quanto riguarda la vita dei lavoratori, sia per i residenti sia per i lavoratori frontalieri. Devo dire che grandi vantaggi ci saranno soprattutto per quelli che andranno in pensione. Sotto questo aspetto ci saranno grandissimi vantaggi a livello di accordi previdenziali a seguito dell'accordo di associazione".

Riconoscimento dei titoli di studio, rafforzamento dell'Erasmus +, mobilità semplificata, possibilità di partecipare a bandi europei: il Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini insiste sui vantaggi per le giovani generazioni, pronte sì a formarsi fuori confine, per poi auspicabilmente tornare forti delle competenze acquisite. Accanto, un cambio di paradigma culturale necessario. "Abbiamo sempre guardato alle giovani generazioni del nostro Paese, della nostra comunità. Credo e sono sicuro, siamo sicuri, - rimarca - che parlare di Paese più europeo, parlare di Paese più integrato nell'area geografica europea sarà un grande vantaggio per le giovani generazioni".

Nel confronto tra maggioranza e opposizione, si torna sulla libera circolazione delle persone: Giovanna Cecchetti (Psrs) punta sull'identità, che “non si perde ma entra in un perimetro di evoluzione”. E guarda alla possibilità positiva per i giovani di misurarsi con altre culture. Per Nicola Renzi (Rf), l'accordo è “il più alto riconoscimento della nostra sovranità”. E “il paradosso – punzecchia – sta nel fatto che dovrebbe essere più voluto da coloro che oggi lo osteggiano. “Una volta raggiunta la firma, sarà una 'palestra' - aggiunge Giuseppe Morganti (Libera) - per mettere a confronto la nostra sovranità con la nostra capacità intellettuale, da esercitare nel concreto. Lavoriamo – esorta - nella prospettiva di ciò che l'Ue vorrebbe da noi”.

“La vera sfida – chiude, infatti, Beccari – sarà come sapremo interpretarlo, l'accordo, e non “sopportarlo”.

In chiusura gli interventi dalla platea dei Segretari Generali di CSdL e CDLS, Enzo Merlini e Milena Frulli: chieste garanzie sulla formazione dei giovani e sulla competitività del lavoro in Repubblica.