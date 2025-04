Accordo UE: l'ex Primo Ministro Bartumeu vede nel futuro referendum ad Andorra un “pericolo politico”

Nel servizio le interviste a Giovanna Cecchetti (Elego) e all'ex Primo Ministro Jaume Bartumeu (Socialdemocràcia i Progrés d'Andorra)

“Un amico di San Marino, un amico dei socialisti”: così è stato definito Jaume Bartumeu; Primo Ministro di Andorra dal 2009 al 2011, e fermamente convinto che la prospettiva europea non sia un'opzione, ma una necessità. Da qui l'interesse, per Elego, ad un dialogo approfondito con chi condivide il percorso di Associazione. “Proprio per confrontarci sulle varie tematiche” dell'Accordo con Bruxelles, sottolinea Giovanna Cecchetti. Come è noto ad Andorra già da tempo si è deciso che sarà un referendum a dire l'ultima parola sull'Accordo UE. “E' stata una scelta politica; non giuridica né strategica”, sottolinea Bartumeu; leader di area socialdemocratica. “Io e il mio partito politico” – spiega - non eravamo “d'accordo con questa scelta; ma abbiamo fatto un patto di Stato per andare avanti verso l'Accordo”. Quanto all'opportunità di un'ipotesi referendaria a San Marino, preferisce non esprimersi; rimarca piuttosto un “pericolo politico” - per Andorra -, connesso alla futura consultazione. “La cittadinanza, se non è conforme con il Governo, può andare a dire no all'Europa; quando realmente sta pensando no a questo Governo per la questione finanziaria, per la questione del lavoro”. Occasione preziosa l'incontro odierno, per Elego. Interessata a mantenere legami con realtà politiche di Andorra e non solo.

Nel servizio le interviste a Giovanna Cecchetti (Elego) e all'ex Primo Ministro Jaume Bartumeu (Socialdemocràcia i Progrés d'Andorra)