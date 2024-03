CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Accordo UE: l'obiettivo di un documento condiviso, per l'implementazione Per Beccari serve un potenziamento della Missione a Bruxelles e una riorganizzazione della Pubblica Amministrazione

Il documento presentato oggi – ha spiegato il Segretario di Stato Luca Beccari - mette a fuoco una serie di interventi che per San Marino sono propedeutici all’implementazione dell’Accordo mentre entro la fine di marzo/prima metà di aprile, ci si aspetta di avere da Bruxelles un testo pilota. Per il Segretario agli Esteri la nuova fase sarà quella di gestire la progressione dell’accordo e per questo – ha detto - “vedo un potenziamento della missione a Bruxelles ma anche una riorganizzazione della Pubblica Amministrazione”. Introducendo il dibattito il Segretario di Stato Beccari ha sottolineato che ora l'obiettivo, è arrivare alla definizione di linee di indirizzo ampiamente condivise dall'aula. Un documento o un ordine del giorno che dunque potrebbe essere votato dal Consiglio al termine di un dibattito a cui si sono iscritti a parlare quasi tutti i consiglieri e i segretari di Stato.

