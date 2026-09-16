ASSOCIAZIONE ALL'UNIONE EUROPEA Accordo Ue: la firma il 19 ottobre La data è stata comunicata dalle autorità europee al Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari

Dopo il via libera a luglio del Coreper e del Consiglio Europeo, Bruxelles ha comunicato, nel tardo pomeriggio, alla Segreteria Affari Esteri, la data della la firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Grande soddisfazione, da parte del Segretario di Stato, Luca Beccari. “Proprio oggi – commenta - abbiamo avuto conferma della data della firma: sarà il 19 ottobre prossimo. È frutto della convergenza di disponibilità fra la nostra, quella delle autorità andorrane e ovviamente delle autorità europee. Direi che è perfettamente in linea con quelli che erano i programmi della Commissione. Sarà finalmente il momento nel quale firmeremo l'accordo e di conseguenza si chiuderà un capitolo lungo e importante di dieci anni di negoziato, di affinamenti, di intese tecniche, intese politiche, che ci hanno portato a questo importante traguardo”.

Segretario Beccari, quali saranno i passi successivi, interni? “La palla a questo punto passerà a San Marino, direi, quasi subito, nel senso che San Marino dovrà ovviamente avviare il suo iter di ratifica, previsto dalle normative attuali, col passaggio in Commissione Affari Esteri e poi in Consiglio. Dopodiché, una volta fatta la ratifica, San Marino ha la facoltà di richiedere l'applicazione provvisoria dell'accordo e quindi a quel punto la Commissione farà i suoi passaggi interni per la presa d'atto e sancire così l'entrata in vigore provvisoria, che a questo punto dovrebbe essere sicuramente nei primi mesi del 2027. Non sappiamo se questo potrà coincidere esattamente col primo di gennaio. Dipenderà anche un po' dalle technicalities amministrative tra le diverse fasi, ma sicuramente, verosimilmente, credo, nel mese di gennaio o al più tardi nel mese di febbraio”.

Possiamo dire: obiettivo raggiunto? “L'accordo non è solo un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza, nel senso che senza questo risultato non saremmo proiettati nella nuova fase. Come si dice in inglese, negli ambienti diplomatici, è la cosiddetta milestone, che sicuramente rappresenta una svolta per la Repubblica di San Marino: apre una finestra di opportunità e ci proietta in un piano di relazioni con l'Unione Europea totalmente nuovo. Credo che San Marino potrà beneficiare appieno di questo accordo nel tempo. Ma non mancheranno, già dai primi mesi di applicazione, i primi segnali di questa nuova dimensione di relazione. E credo che finalmente avremo la possibilità di avere un piano di interlocuzioni, di relazioni, di risoluzione dei problemi, ma anche di sviluppo di sinergie comuni, completamente diverso. Noi saremo insieme ai paesi europei, avremo un vestito un pochino diverso da quello dei paesi membri, avremo i nostri connotati, la nostra identità, la nostra sovranità, ma avremo titolo per sederci a un tavolo, per poter ragionare, per poter confrontarci e poter anche ottenere quello che serve a San Marino per essere integrato nella dimensione europea. Credo che questa sia una grande conquista dalla quale dobbiamo andare tutti fieri, al di là poi ovviamente delle legittime opinioni”.



In videogallery l'intervista integrale al Segretario Beccari

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