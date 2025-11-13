Accordo Ue: la maggioranza compatta, "l'opportunità più preziosa che avrà la Repubblica"

La maggioranza tutta, sull'accordo di associazione con l'Ue, serra i ranghi e rinnova, "con unità e convinzione", il proprio appoggio al percorso che conduce alla ratifica. Dc, Ar, Libera, Psd e il Consigliere Giovanna Cecchetti rispondono, in una nota congiunta, "alle affermazioni contrarie, ritenendo il progetto europeo l'opportunità più preziosa che avrà la Repubblica per costruire il proprio futuro", in termini di competitività e sviluppo.

Pieno e "rafforzato sostegno" al Segretario Beccari, "spesso oggetto - sottolinea la maggioranza - di attacchi sistematici strumentali". "E' fondamentale mantenere un confronto serio - prosegue la nota - basato sui contenuti e sul senso di responsabilità verso il Paese. L'interesse della Repubblica - viene ribadito - deve prevalere verso qualsiasi logica di parte".











