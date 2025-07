Accordo Ue, martedì votazione in Commissione Permanente per il Mercato Interno e la tutela dei consumatori

Dalla Commissione Permanente per il Mercato Interno e la tutela dei consumatori arriva il primo giro di boa verso la ratifica dell'Accordo di associazione con l'UE.

"La conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento significativo del partenariato politico ed economico reciprocamente vantaggioso - commenta Laura Ballarìn Cereza, membro parlamento Ue -. Dopo mesi di negoziati, il testo sarà votato dalla Commissione per il Mercato Interno e la tutela dei consumatori del Parlamento Europeo martedì 15 luglio".



All'interno del testo, che passerà al vaglio della Commissione martedì, è la stessa rapporteur Željana Zovko che, rispetto alla procedura per la ratifica con un emendamento, propone che l'accordo, riconoscendolo come competenza esclusiva dell'Unione, possa essere ratificato con il solo voto del Parlamento Ue e non dai 27 parlamenti nazionali. Il testo sottolinea l'importanza dell'accordo sia per i consumatori che per le imprese, in particolare per le piccole e medie, e chiede di agevolare la libertà di circolazione di beni e servizi, che ricadrà ovviamente sui consumatori. Beneficeranno così di una più ampia varietà a prezzi competitivi, migliorando potere d'acquisto e qualità di vita. Il testo sottolinea anche che la partecipazione al mercato interno dell'UE rafforza la cooperazione transfrontaliera e promuove un contesto economico più interconnesso e dinamico.

"Attendo con impazienza che questo testo venga finalmente votato e approvato la prossima settimana e credo sinceramente che la relazione votata in Commissione rappresenti un passo avanti cruciale per lo sviluppo e la conclusione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra" conclude Ballarìn Cereza.

Nel video l'intervista a Laura Ballarìn Cereza, membro parlamento Ue