Accordo Ue: mercoledì 10 gennaio Beccari riferisce in Commissione Esteri Riferimento in seduta segreta con successivo dibattito

Accordo Ue: mercoledì 10 gennaio Beccari riferisce in Commissione Esteri.

Archiviate le festività, riprende ufficialmente l'attività politica nella Repubblica di San Marino. Partiti già proiettati verso le prossime elezioni ma l'attenzione è sempre catalizzata dall'accordo di associazione con l'Unione europea, con la discussione politica e la firma prevista a febbraio. Mercoledì 10 gennaio il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari riferirà infatti sull'accordo con Bruxelles, in seduta segreta, in Commissione Esteri. Seguirà il dibattito.

Convocata mercoledì 10 gennaio, ma in serata, anche una sessione lampo del Consiglio Grande e Generale per aggiornare la composizione della Delegazione consiliare sammarinese al Consiglio d'Europa dopo il passo indietro di Gerardo Giovagnoli.

Tra oggi e domani approdano invece in Commissione I, il progetto di legge su associazionismo e volontariato presentato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e l'esame del pdl “Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione” presentato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: