OPPOSIZIONI Accordo Ue: Mirko Dolcini (D-ML), sulla tv tedesca, evidenzia i rischi di una scarsa informazione D-ML, dal 2018, chiede trasparenza e coinvolgimento di cittadini e imprese

Accordo Ue: Mirko Dolcini (D-ML), sulla tv tedesca, evidenzia i rischi di una scarsa informazione.

Il partito d'opposizione DOMANI Motus Liberi porta il tema dell’accordo di associazione con l’UE all’attenzione dei media europei. Il Consigliere Mirko Dolcini, intervistato dalla radiotelevisione tedesca ARD 1, ha evidenziato i rischi di una scarsa informazione sull’impatto dell’accordo. Ribadita la necessità di trasparenza e coinvolgimento di cittadini e imprese, posizione sostenuta fin dal 2018. Reiterata infine l’indizione di un referendum confermativo per garantire piena legittimazione democratica al passaggio.



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