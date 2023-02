Accordo Ue: nuovo round negoziale su lavoro, banche, energia, concorrenza e aiuti di Stato

Accordo di Associazione con l'Ue: nuova tornata negoziale tra San Marino e la Commissione Europea. Hanno partecipato da remoto, in video-conferenza, anche tre membri di Governo. Il Segretario di Stato agli Esteri Beccari – che per San Marino è il capo negoziatore – il Segretario di Stato Gatti, coinvolto sui servizi finanziari e il Segretario di Stato Lonfernini, con cui si è analizzato il tema della mobilità delle persone per ragioni di lavoro. Sul tavolo anche le politiche per l'occupazione, dopo la recente riforma, con un approfondimento su distacchi, interinale e tempo determinato. Tre aspetti che verranno regolamentati con un decreto entro giugno.

In vista della possibile finalizzazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea entro l'anno, la produzione normativa sammarinese, non solo sul lavoro, dovrà essere in armonia con le direttive Ue. Nell'agenda dell'incontro odierno con la delegazione della Commissione Ue anche il dossier energia e la questione degli aiuti di stato.

“Abbiamo progredito su alcuni punti – dichiara il Segretario agli Esteri Beccari – ma naturalmente restano da fare ancora molti approfondimenti, anche se il quadro è sempre più chiaro”. Già ai primi di marzo previsto un nuovo round negoziale con Bruxelles.