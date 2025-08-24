Accordo UE: politica, categorie economiche e forze sociali a confronto

“Non una questione ideologica 'pro o contro l'Europa', ma una scelta consapevole e necessaria per collocare San Marino in un contesto internazionale competitivo”. Il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, ripercorre il cammino dei negoziati – 12 anni, per una scelta coerente. Insiste sul concetto di sovranità: “non persa, bensì rafforzata nella vita di ogni giorno” e torna sull'orizzonte temporale: “Saranno decisivi gli incontri che ci saranno in sede europea in settembre, tra i Paesi membri per definire gli ultimi dettagli - dice Beccari -. Ci aspettiamo che la firma che possa venire entro l'anno”.

Dalla Presidente DC Alice Mina l'invito a non farsi frenare dalla paura del nuovo: “lo scetticismo può essere utile se ci aiuta a guardare oltre la retorica – dice – ma non deve diventare paralisi” e guarda soprattutto ai giovani, che con l'accordo potranno accedere a percorsi di formazione, ricerca e lavoro prima preclusi. Medesima prospettiva dal Segretario politico di Libera, Giulia Muratori, ricordando l'esperienza personale nella difficoltà ad accedere all'Erasmus: “Non una cessione di sovranità – rileva – ma un rafforzamento del nostro ruolo” – dice, auspicando una comunicazione chiara e accessibile per distinguere le opportunità dalla retorica.

Trasparenza. E' l'auspicio di Nicola Renzi, Capogruppo di Repubblica Futura e già Segretario agli Esteri, fermo sulla necessità dell'Associazione: “Ogni accordo bilaterale si blocca nelle competenze europee; senza Accordo, rischiamo tempi biblici e marginalità”, e guarda all'imprescindibile rapporto con l'Italia: “ “Sappiamo che c'è un clarifying addendum che è stato richiesto proprio dall'Italia - ricorda Renzi - e io credo che questa sia un'opportunità. Come ho già detto in altre occasioni, oggi noi, proprio attraverso un rapporto più forte con l'Italia, possiamo arrivare ad un Accordo di Associazione che sia il meglio possibile”.

C'è il mondo imprenditoriale con il Presidente Anis, Emanuele Rossini, che gioca la chiave della competitività e delle imprese penalizzate, se fuori dal nuovo quadro: “L'Associazione – dice – ci farà camminare al fianco del mercato unico e non inseguirlo costantemente”.

L'ottica dei sindacati, con la Csdl: “Consolidare posti di lavoro, attrarre investimenti. Basta isolamento e chiusura” - dice per il Segretario generale Csdl, Enzo Merlini - Abbiamo bisogno di avere questo nuovo status nell'ambito della situazione europea per favorire gli investimenti e diventare un Paese compliance a tutti gli effetti, il prima possibile”. E annuncia sostegno al referendum confermativo, ma solo dopo alcuni anni dalla firma, con un grande sì all'Accordo.

E sul referendum torna Beccari: “Se nell'ambito di quelle che saranno le nostre procedure si inserirà anche un referendum – spiega - si gestirà anche un referendum. A me non spaventa l'idea del referendum; non mi sottraggo alla volontà popolare di passare attraverso un referendum, perché credo che i contenuti, le motivazioni e gli obiettivi che questo Accordo si pone sono tutti negli interessi di San Marino e dei sammarinesi”.









