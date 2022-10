SAN MARINO - UNIONE EUROPEA Accordo Ue: ripartono i negoziati. Il Vice Presidente Commissione a dicembre sul Titano Tre i temi in esame: stabilimento delle persone, concorrenza e protezione dei consumatori

Il confronto negoziale sull'Accordo di Associazione con l'Ue prosegue: a Palazzo Berlaymont la delegazione sammarinese incontra la controparte europea, guidata dal Capo Unità Nicholas Von Lingen; presente anche Clara Martinez-Alberola, Consigliera principale in seno al Segretariato Generale della Commissione europea.

Da San Marino, intervenendo da remoto, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, si sofferma sul tema più politico dei tre sul tavolo: lo stabilimento delle persone (Allegato VII). "Inizia a delinearsi una piattaforma o perlomeno uno schema di quello che potrebbe essere soprattutto la parte derogatoria legata a San Marino - fa sapere ai microfoni di Rtv - e quindi a questa lunga fase di implementazione per contingentare ovviamente i flussi in ingresso. Al momento è tutto aperto, o quanto meno il meccanismo di implementazione comincia a prendere forma, e devo dire che abbiamo notato dalla Commissione Ue un atteggiamento di apertura e di considerazione di quelle che sono le nostre peculiarità. L'ipotesi di introdurre delle quote ovviamente, ma allo stesso tempo vi possono essere delle categorie di soggetti che potrebbero rientrare oppure no, ad esempio gli studenti. E' chiaro - aggiunge - che se il nostro Paese va verso uno sviluppo dell'università e quindi vuole avere più studenti stranieri in territorio, potrebbe essere più o meno controproducente inserirli all'interno di quote”.

Diritto di stabilimento – è stato ribadito – che va necessariamente discusso insieme alla libera circolazione dei lavoratori (Allegato V). Fissata nella prossima tornata negoziale di novembre l'analisi congiunta dei due temi. Chiusi invece provvisoriamente, sul piano tecnico, gli allegati sulla protezione dei consumatori e la concorrenza.

Nuove sessioni negoziali, dunque, calendarizzate a novembre ed anche a fine anno, in concomitanza con la visita sul Titano del Vice Presidente della Commissione Ue, Maroš Šefčovič in programma il 14 dicembre.

