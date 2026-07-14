EUROPA

Accordo Ue: riunito il gruppo EFTA, filtra ottimismo sul ritiro del veto bulgaro

Mercoledì 15 luglio il trattato torna al Coreper. In mattinata convocata la Commissione Esteri

Accordo Ue: riunito il gruppo EFTA, filtra ottimismo sul ritiro del veto bulgaro.

Prosegue il percorso verso il via libera all'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione europea. Oggi a Bruxelles si è riunito il gruppo EFTA mentre domani, mercoledì 15 luglio sarà la volta del Coreper. Filtra comunque ottimismo sulla possibilità che la Bulgaria ritiri il veto, consentendo un passo avanti decisivo. Sempre domani mattina è convocata anche la Commissione Esteri.

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