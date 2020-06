RINVIO Accordo UE: salta la tornata negoziale, nuova data a stretto giro Doveva cominciare oggi. I funzionari europei hanno chiesto il rinvio per improrogabile impegno subentrato

Su richiesta del Servizio Europeo per l'Azione è Esterna è stata annullata la tornata negoziale per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea che avrebbe dovuto cominciare oggi in video-conferenza. I funzionari europei hanno chiesto il rinvio a causa di un improrogabile impegno concomitante subentrato venerdì scorso. A stretto giro verrà definita una nuova data per la prosecuzione della trattativa.



