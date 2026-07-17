Accordo UE-San Marino, il Governo italiano: "Successo importante e storico" Roma assicura il proprio sostegno anche nella fase di attuazione dell'intesa. Soddisfazione anche dal Consiglio europeo e dagli europarlamentari italiani, che parlano di nuove opportunità nel rispetto della sovranità del Titano.

Dopo lo storico via libera all'Accordo di Associazione, continua l'eco delle reazioni. Un coro trasversale, che unisce istituzioni europee, Italia, politica, parti sociali e mondo economico. Tra i primi ad esprimere soddisfazione il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha definito l'intesa un passo importante verso un'integrazione più stretta di San Marino e Andorra con l'Unione europea.

Particolarmente significativo il messaggio del Governo italiano, che parla - come si legge sul sito della Farnesina - di un "successo importante e storico" per l'avvicinamento tra San Marino e l'Unione europea. Roma sottolinea il valore di un rapporto bilaterale unico, fondato su profondi legami storici, culturali, economici e sociali, e guarda con favore a un accordo che permetterà al Titano di partecipare al mercato unico europeo, creando nuove opportunità per imprese, ricerca, innovazione e cooperazione. L'Italia assicura inoltre che continuerà ad affiancare San Marino anche nella fase di attuazione dell'intesa.

Anche dal Parlamento europeo arrivano commenti favorevoli. Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e Stefano Cavedagna parlano di un passaggio che rafforza i legami tra Italia e San Marino, ribadendo al tempo stesso la necessità di garantire sempre la piena sovranità e indipendenza della Repubblica. Anche per Marco Falcone, di Forza Italia, si tratta di un "passo avanti storico", che consolida l'integrazione europea nel segno di regole comuni, trasparenza e nuove opportunità di crescita. Il prossimo passaggio sarà la firma e l'applicazione provvisoria dell'intesa, destinata ad aprire una nuova fase nei rapporti tra San Marino e l'Unione europea.

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