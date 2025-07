Accordo UE-San Marino, il PDCS difende il percorso d’integrazione

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ribadisce la propria posizione nel dibattito sull’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea, sottolineando l’importanza strategica di un’intesa che garantirà al Paese un accesso stabile e riconosciuto al Mercato Unico europeo, pur mantenendo il proprio status di Stato terzo e sovrano.

Negli ultimi mesi – anche grazie ai progressi nel negoziato tra la Segreteria agli Esteri e la Commissione Europea – il confronto pubblico si è intensificato. Ma secondo il PDCS, come emerge dal comunicato, il tema è spesso affrontato con letture parziali o strumentali, soprattutto sui social media, che rischiano di banalizzare un percorso complesso sotto il profilo giuridico, economico e amministrativo.

“L’Accordo comporterà impegno e riforme – si legge nella nota – ma porterà benefici concreti: attrattività per gli investimenti, mobilità semplificata per cittadini e imprese, riconoscimento internazionale”. Come evidenziato, rinunciare all’intesa esporrebbe San Marino a rischi di isolamento, marginalizzazione economica e dipendenza asimmetrica dall’Italia, che – pur restando partner prioritario – non può essere l’unico riferimento strategico.

Il PDCS mette in guardia anche dalle conseguenze economico-sociali di una mancata adesione: blocco dell’export, isolamento finanziario, e incompatibilità con le nuove normative UE su transizione energetica, digitale e trasparenza fiscale.

Il partito riconferma inoltre il sostegno al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, elogiandone il lavoro nei tavoli negoziali e respingendo gli attacchi personali rivolti attraverso alcuni canali di stampa. E non esclude l’idea di un referendum consultivo a qualche anno dall’entrata in vigore dell’accordo, per consentire alla cittadinanza di valutare con cognizione di causa gli effetti concreti del percorso europeo.