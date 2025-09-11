COMMISSIONE MISTA Accordo UE: sciolto ufficialmente il nodo dell'addendum Attesa per il Commissario Europeo Sefkovic, oratore ufficiale il 1° ottobre. Potrebbero arrivare novità sulla tempistica della firma

In Commissione Mista il Segretario di Stato Luca Beccari ha proposto una sorta di patto a tutte le componenti dell'organismo per condividere una modalità di comunicazione alla cittadinanza, sui tanti aspetti dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. A Bruxelles, intanto, procede, nei vari organismi dell'Ue il vaglio del testo negoziato e sono stati superati, o stanno per esserlo, anche i nodi – come quello sulla vigilanza bancaria – su cui l'Italia aveva chiesto chiarimenti.

La competenza, inoltre, dovrebbe essere esclusiva della Commissione, così come auspicato da San Marino. Intanto si aspetta l'arrivo in Repubblica del Commissario europeo Sefkovic che sarà oratore ufficiale il primo ottobre. Il Segretario di Stato Beccari si aspetta che in quella circostanza potrebbero arrivare chiarimenti anche sulle tempistiche della firma.

Nel servizio le dichiarazioni del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari

