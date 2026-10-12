COMMISSIONE CONGIUNTA ESTERI INTERNI Accordo Ue: servono 40 dipendenti pubblici aggiuntivi E' la stima del segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi. Il Segretario di Stato Beccari ha illustrato una bozza di legge per il recepimento dell'acquis comunitario. Le opposizioni chiedono chiarezza su tempi, risorse e cronoprogramma

Come recepire l’acquis comunitario nell’ordinamento sammarinese e quali risorse saranno necessarie per attuare l’Accordo con l’Unione Europea. Questi i temi al centro della seduta congiunta delle commissioni consiliari Affari Interni ed Esteri, dedicata all’organizzazione del recepimento delle norme europee e all’adeguamento della pubblica amministrazione.

Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha illustrato la bozza di legge qualificata che introduce una programmazione annuale di recepimento, distinguendo gli adeguamenti tecnici, da affrontare con procedure più snelle, dalle materie politicamente sensibili, da sottoporre al percorso legislativo ordinario.

Il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi ha riferito sulla ricognizione negli uffici pubblici, che ha evidenziato un fabbisogno stimato di circa 40 dipendenti aggiuntivi, concentrato nei settori che necessitano di nuove risorse o competenze. Tra le priorità, la formazione del personale e la trasformazione dell’Ufficio di statistica in un ente autonomo.

Nel dibattito sono emerse richieste trasversali di maggiore chiarezza su tempi, risorse e cronoprogramma. Le opposizioni hanno sollecitato garanzie sul ruolo del Consiglio, temendo che le procedure accelerate possano limitarne la funzione legislativa, e chiesto un quadro dettagliato delle norme da recepire nella prima fase. Condivisa, in linea generale, la necessità di semplificare l’iter per gli atti tecnici, resta aperto il confronto sulle modalità attuative e sul coordinamento tra Governo, commissioni e pubblica amministrazione. Confermata la volontà di proseguire l'attività della commissione mista che include anche le parti sociali.

Nel comma Comunicazioni, spazio anche al dopo Rally Legend e soprattutto alla vicenda della Giochi del Titano, coinvolta in un’indagine giudiziaria per riciclaggio. Le opposizioni hanno chiesto un dibattito specifico in Consiglio e chiarimenti sull’efficacia dei controlli antiriciclaggio, sulle procedure interne e su eventuali conflitti d’interesse. La vicenda, del resto, coinvolge una società interamente partecipata dallo Stato, con circa cento dipendenti e un ruolo significativo nelle entrate pubbliche: da qui la richiesta delle opposizioni di verificare che i presidi di controllo abbiano funzionato concretamente e non soltanto sulla carta. Il Segretario di Stato Luca Beccari ha riferito che sono in corso approfondimenti e che le responsabilità penali saranno accertate nelle sedi competenti ma, al momento – ha assicurato - la continuità aziendale non è in discussione.

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