EUROPA Accordo Ue: "Sostanziali avanzamenti" Nota della Segreteria agli Affari Esteri. Il 24 ottobre incontro a Bruxelles tra Beccari e il Vice presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič

Negli incontri multilaterali, tra San Marino, Andorra e la Commissione Ue, è proseguito il confronto sulla parte istituzionale dell'Accordo, registrando – afferma la Segreteria agli Esteri - “sostanziali avanzamenti nella condivisione di alcuni capitoli” . Evidenziato il clima estremamente collaborativo e costruttivo, in sintonia con la tabella di marcia definita. Durante la sessione bilaterale con la sola Commissione, la delegazione sammarinese ha avuto l'opportunità di avanzare verso una definizione dell'allegato sugli aiuti di Stato ed è proseguito il dibattito anche su altri temi come il diritto societario, l'uguaglianza di trattamento sui luoghi di lavoro e il riconoscimento delle qualifiche professionali. Per il 24 ottobre in programma a Bruxelles un incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Vice presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič. Le sessioni negoziali riprenderanno nella prima settimana di novembre.

