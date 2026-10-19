LE REAZIONI Accordo Ue, standing ovation al Kursaal per il momento della firma I segretari Fabbri e Belluzzi dopo l'intesa: "Ora il recepimento, lavorare per farsi trovare pronti". Industriali e sindacati sottolineano l'importanza e le sfide derivanti da questo momento storico

Una lunga standing ovation, poi gli abbracci e un brindisi corale. Così il momento della firma dell'Accordo di Associazione da parte del segretario Beccari è stato accolto alla Sala Kursaal, dove circa 150 tra cittadini e rappresentanti di istituzioni, politica, categorie economiche e associazioni si sono riuniti in un evento pubblico per seguire la cerimonia in diretta. L'ampia adesione, scrive il Congresso di Stato in una nota, testimonia la consapevolezza collettiva con cui il Paese accoglie questo passaggio dopo anni di attesa.

Tanti i membri del governo presenti, che dal palco hanno espresso il loro plauso all'operato di Beccari e della segreteria Esteri. Con la contezza, però, di essere davanti anche a un punto di partenza: inizia la fase dell'adeguamento normativo e dell'accompagnamento del sistema economico verso il mercato interno europeo. "Mi terrei qualche minuto per gioire di un momento atteso da tantissimo, ma solo qualche minuto. Teniamoci il giorno di oggi per gratificarci rispetto a una firma che chiude un percorso che dura da anni. Però immediatamente dopo, anzi già durante e anche prima, abbiamo già in mente il lavoro che dovrà fare il Paese rispetto al recepimento e a farci trovare pronti rispetto a quanto il sistema dovrà integrare all'interno di se stesso. Ma io credo che il Paese abbia tutte le risorse per poter arrivare a questo percorso facendosi trovare ampiamente preparato", afferma il segretario di Stato all'Industria, Rossano Fabbri. "Andiamo a giocare una partita in un campo dove la competitività è un valore, dove si gioca secondo regole comuni, ma dove le nostre aziende, i nostri studenti, le persone avranno più opportunità. Noi aggiungiamo opportunità a quella che è la nostra realtà, ed è su questo che adesso insieme dobbiamo lavorare nel creare le funzioni, ma anche nel coltivare un atteggiamento e un'attitudine nuova. Un'attitudine europea", gli fa eco il titolare degli Affari Interni, Andrea Belluzzi.

Da parte loro, associazioni di categoria e parti sociali hanno sottolineato l'importanza e le sfide dell'accordo per aziende e lavoratori della Repubblica. "Le nostre aziende potranno operare anche sul mercato europeo a pari condizioni delle imprese di quel contesto. Questo per noi significa poter operare senza quegli oneri sia economici che burocratici che oggi le frenano e le rendono meno competitive", afferma il segretario generale Anis, William Vagnini. Enzo Merlini, leader della Csdl, dice: "Dal 2013, quando promuovemmo insieme ad altri il referendum per le richieste di adesione, dopo tutto questo tempo raggiungiamo la firma sull'accordo di associazione. È un gran bel giorno per noi". dalla Cdls la segretaria generale Milena Frulli parla di "una firma che attendevamo da tanto tempo perché con questa firma San Marino si apre all'Europa" e aggiunge: "Non è la fine di un percorso, è l'inizio di un percorso. Quello che ci auguriamo è che tutte le parti sociali siano coinvolte nel percorso di attuazione dell'accordo". Francesca Busignani, segretaria generale USL, spiega: "È un momento importante. Sicuramente ci voleva un'upgrade. Ma ci teniamo a dire che deve essere un'upgrade che serva a dare maggiore tutela ai lavoratori, ai pensionati, ai ragazzi e alle persone di questa Repubblica".

Nel servizio le interviste ai segretari di Stato Rossano Fabbri e Andrea Belluzzi, a William Vagnini (Anis), Enzo Merlini (Csdl), Milena Frulli (Cdls), Francesca Busignani (Usl)

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