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Accordo Ue sul tavolo Coreper l'8 giugno

Nulla di fatto nella riunione odierna dell'Efta, con la Bulgaria che avrebbe confermato la 'riserva'. Segreteria agli Esteri: "Diverse le opzioni procedurali percorribili. Ogni settimana può essere un'occasione per progressi".

di Luca Salvatori
2 giu 2026

Il dossier sull’Accordo di Associazione tra San Marino, Andorra e l’Unione Europea era all’ordine del giorno della riunione odierna del gruppo Efta a Bruxelles, ma – secondo quanto trapela – non si registrano progressi rispetto alla riserva sollevata dalla Bulgaria. Nel frattempo, emerge una nuova indicazione sul percorso del dossier che sarà sul tavolo del Coreper nella riunione dell’8 giugno. Lo rivela in una nota la Segreteria agli Esteri che sottolinea come, in questa fase, siano percorribili diverse opzioni procedurali previste dal quadro istituzionale europeo, mentre proseguono confronti e approfondimenti tra Stati membri, istituzioni Ue e Paesi interessati, con l’obiettivo di consolidare il consenso necessario al completamento dell’iter.

Di qui l’invito della Segreteria agli Esteri ad evitare letture semplificate dell’esito di singole riunioni, in un percorso che resta complesso e articolato. In questo contesto, ogni settimana – riferisce la nota ufficiale - può rappresentare un’occasione per registrare progressi . Il Governo – si afferma, inoltre - segue l’evoluzione del dossier con fiducia, nella consapevolezza che il lavoro diplomatico richieda tempi e modalità coerenti con la natura del processo europeo.




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