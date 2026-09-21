Accordo Ue: Ursula von der Leyen presente alla firma del 19 ottobre

Ci sarà anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, insieme al vicepresidente Maroš Šefčovič, al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e al Capo del Governo di Andorra Xavier Espot, alla cerimonia di firma dell'Accordo di associazione tra San Marino, Andorra e Unione Europea, in programma il 19 ottobre a Bruxelles. A riferirlo è il quotidiano andorrano La Veu Lliure, citando l'annuncio di Šefčovič pubblicato su X, che ha commentato l'incontro definendolo un passaggio significativo nel rafforzamento delle relazioni con l'Unione Europea. La presenza di Ursula von der Leyen alla firma rafforzerà la rilevanza istituzionale dell'evento.







