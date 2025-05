"VANTAGGI E OPPORTUNITÀ" Accordo Ue, Vicedirettore FMI Okamura: “Un’importante pietra miliare per San Marino” Giornata dell'Europa: il Presidente Mattarella invita a non arretrare rispetto alle minacce strategiche e geopolitiche, “per preservare l'ideale di un'Europa forte, giusta e pacifica”

9 maggio, Giornata dell’Europa, data simbolica che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, atto fondativo del progetto europeo di pace e cooperazione tra Stati. A 75 anni da quella visione, nata per superare i conflitti della Seconda guerra mondiale, e a 70 anni dalla Conferenza di Messina che tracciò la rotta verso la firma dei Trattati di Roma, “celebriamo gli enormi progressi di quel cammino comune che ha portato pace, stabilità e prosperità nel continente” - ricorda nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella - di fronte all'incalzare degli sviluppi internazionali e alle minacce strategiche e geopolitiche cui è sempre più esposta la Comunità internazionale, si impone oggi, con rinnovato vigore e determinazione, la necessità di non arretrare rispetto alle difficoltà, per preservare l'ideale di un'Europa forte, giusta e pacifica, baluardo di speranza per le generazioni future".

Anche l'Emilia-Romagna si unisce alle celebrazioni con una Settimana dell’Europa ricca di eventi in tutto il territorio. Da Bologna a Rimini, la Regione promuove convegni, incontri, attività per le scuole e momenti di dialogo pubblico.

A San Marino sempre alta l'attenzione sull'accordo di associazione con l'Unione. Chiari riferimenti al percorso di maggiore integrazione europea e alla futura collaborazione, anche dal Vicedirettore Generale FMI, Kenji Okamura durante la sua visita in Repubblica. "L'accordo di associazione è una pietra miliare per il vostro Paese perché sicuramente fornirà dei vantaggi e delle opportunità per poter trarre beneficio dall'aumento della competizione, della concorrenza e la riduzione dei costi delle transazioni e potrà anche stimolare la vostra crescita potenziale e insieme a queste opportunità però ci saranno anche delle sfide che dovrete essere pronti ad affrontare insieme ai rischi che questo accordo comporterà".

Focus di Okamura anche sulle politiche di bilancio e il settore finanziario. "Abbiamo avuto delle discussioni molto produttive. San Marino - aggiunge Okamura - ha avuto dei buoni risultati nella trasformazione economica e ora la vostra economia è molto più forte che in passato. Allo stesso tempo però l'economia globale sta vivendo dei tempi molto difficili e di grandi sfide con i dazi, le tensioni commerciali, problemi di sicurezza nell'Unione Europea e quindi il livello di incertezza è molto alto e per affrontare questi tempi difficili credo che San Marino debba continuare il suo percorso di riforme".

Nel video l'intervista al Vicedirettore Generale FMI, Kenji Okamura.

