Addio a Mariella Mularoni, il ricordo delle figlie: "Grazie per averci insegnato a non arrenderci"

Il ricordo delle figlie, Beatrice e Giulia, durante le esequie

La giornata di lutto nazionale in memoria del Segretario alla Sanità Mariella Mularoni, scomparsa venerdì all'età di 63 anni, ne ha celebrato con solennità il ruolo politico istituzionale. Senza mai dimenticare, però, la sua dimensione umana come donna e mamma. Particolarmente toccante è stato proprio il ricordo delle figlie, Beatrice e Giulia, durante le esequie.

"Cara mamma, grazie per l'affetto e la presenza costante ma mai invadente, per i sacrifici silenziosi. La tua gentilezza è un'autentica forma di grandezza. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai di fronte alle difficoltà e a credere che tutto si possa realizzare con impegno. Hai dimostrato che avere forza non significa fare rumore, ma perseverare con coraggio anche nei momenti più difficili. E ce ne sono stati tanti", hanno affermato. "La malattia non ha scalfito la tua dignità né la tua determinazione. Seppur abbia trasformato il tuo aspetto, non è riuscita a cambiare chi sei davvero, una donna forte con un grande amore per la vita e per gli altri. Il dolore di oggi è grande perché grande è stato l'amore che abbiamo ricevuto da te. E anche se la tua mancanza sarà difficile da accettare, il tuo spirito continuerà a vivere nelle nostre scelte, nei nostri valori e nel bene per gli altri. Ciao Mami".

Nel video il discorso di Beatrice e Giulia, figlie di Mariella Mularoni







