Adele Tonnini e Alessandro Scarano i prossimi Capitani Reggenti

Saranno Adele Tonnini e Alessandro Scarano i Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Dopo Rete anche il Gruppo Consiliare e la Direzione del PDCS hanno designato il loro candidato alla Suprema Magistratura. “Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese – si legge in una nota - esprime grande soddisfazione per tale scelta e rinnova al proprio Consigliere le felicitazioni per la candidatura”. "Ringraziando le Loro Eccellenze uscenti - aveva detto Movimento Rete -, si augura un proficuo lavoro a coloro che subentreranno".

Oratore ufficiale del primo aprile sarà Monsignor Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede.