Adesso.sm: "Confidiamo in un rapido chiarimento delle posizioni emerse"

Sulla questione Tomasetti – Gozi, la maggioranza conferma “massima fiducia sia nell’attività del tribunale, che nell’attività di BCSM”. “In una fase estremamente delicata per il sistema finanziario sammarinese, in cui BCSM è impegnata nella risoluzione dello stato di crisi di un rilevante istituto bancario che da mesi preoccupa l’intera cittadinanza, nell’attesa che eventuali procedimenti giudiziari in corso arrivino a compimento, consideriamo – sottolinea Adesso.sm - la fuoriuscita di simili notizie deleteria per l’Istituto, per il sistema bancario sammarinese e per il Paese in generale”. La maggioranza confida “in un rapido chiarimento delle posizioni emerse, affinché non vengano compromessi né il procedimento giudiziario in corso né l’azione di BCSM, “nell’unico ed esclusivo interesse del Paese” - concludono.

Leggi il comunicato stampa integrale