Adesso.sm: "In politica estera e finanziaria, la preminenza della politica non può essere bypassata"

La maggioranza ribadisce l'importanza della politica estera per il Paese, intesa – precisa Adesso.sm - “come mezzo principale con cui la Repubblica può esercitare la propria sovranità non solo politica, ma anche economica, commerciale e finanziaria”. Un approccio nelle relazioni internazionali che per Rf, Ssd e Civico 10, si fonda su tre direttrici: l’orizzonte di riferimento – spiegano - è l’accordo di associazione con l’Unione Europea – questa sera, tra l'altro un nuovo incontro tra istituzioni e cittadini alle 21, al centro sociale di Fiorentino –; poi lo stretto rapporto con l'Italia; e i buoni rapporti con gli altri Stati sovrani, comprese le grandi potenze internazionali come la Russia.

E a proposito della recente visita del Ministro Lavrov, la maggioranza non intende soffermarsi tanto sul risultato di politica estera ottenuto, quanto ribadire che il compito della politica è quello individuare priorità e linee guida. Questo in tutti i settori, anche nell’ambito bancario e finanziario, dove – sottolineano - la preminenza della politica non può essere bypassata. In questo senso - concludono - gli accordi fra Banche Centrali devono essere sviluppati da BCSM in autonomia, perseguendo però quelle linee strategiche che devono essere individuate dalla politica”.

Di economia si parlerà questa sera, sempre alle 21, alla sala polivalente di Murata, su iniziativa di Sinistra socialista democratica.